Torna la campagna bergamasca contro l’abbandono di animali | Serve più consapevolezza
Nella provincia di Bergamo torna la campagna contro l’abbandono di animali, con l’obiettivo di sensibilizzare i proprietari. Le autorità locali invitano a maggiore attenzione, soprattutto con l’arrivo delle vacanze estive, periodo in cui si registra un aumento di abbandoni. La campagna si concentra su messaggi di responsabilità e sull’importanza di adottare comportamenti consapevoli nei confronti degli animali domestici.
Bergamo. Le vacanze estive si stanno avvicinando e cresce il timore che ai cittadini bergamaschi, con la mente offuscata dal caldo e gli occhi rivolti ai programmi per l’estate, possa passare per la mente l’idea di abbandonare il proprio amico a quattro zampe, perché “di portarlo con noi non se ne parla e non ci sono alternative”, quando, invece, un’alternativa c’è sempre. Per cercare di prevenire questo fenomeno, anche quest’anno torna la campagna #ionontiabbandono, iniziativa nata a Bergamo, ormai arrivata alla terza edizione, che si pone l’obiettivo di sensibilizzare sul tema dell’abbandono degli animali domestici e promuovere responsabilità, rispetto e tutela animale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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