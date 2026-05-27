Bergamo. Le vacanze estive si stanno avvicinando e cresce il timore che ai cittadini bergamaschi, con la mente offuscata dal caldo e gli occhi rivolti ai programmi per l’estate, possa passare per la mente l’idea di abbandonare il proprio amico a quattro zampe, perché “di portarlo con noi non se ne parla e non ci sono alternative”, quando, invece, un’alternativa c’è sempre. Per cercare di prevenire questo fenomeno, anche quest’anno torna la campagna #ionontiabbandono, iniziativa nata a Bergamo, ormai arrivata alla terza edizione, che si pone l’obiettivo di sensibilizzare sul tema dell’abbandono degli animali domestici e promuovere responsabilità, rispetto e tutela animale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La donna di montagna che vive come 100 anni fa

Notizie e thread social correlati

La marcia contro l’abbandono degli animali torna in Brianza: come partecipareDomenica 17 maggio si terrà nel Parco di Monza la 32ª edizione di “4 Passi a 4 Zampe”, una camminata di circa tre chilometri promossa dall'Enpa.

Torna #iononabbandono: veterinari e Ats in campo contro l’abbandono degli animaliTorna #iononabbandono, con veterinari e Ats impegnati in attività di informazione e sensibilizzazione.

Temi più discussi: Torna la campagna bergamasca contro l’abbandono di animali: Serve più consapevolezza; Bergamo, 14 Comuni vanno al voto: ultima settimana di campagna elettorale - La mappa; Bergamo, 26 maggio presentazione della nuova edizione della campagna #ionontiabbandono; Dalla campagna bergamasca la nuova era di Da Vittorio.

Torna la campagna bergamasca contro l’abbandono di animali: Serve più consapevolezzaA Bergamo grave incuria: serve maggiore consapevolezza. Il benessere degli animali si riflette anche su quello delle persone e dell’ambiente ... bergamonews.it

Torna #iononabbandono: veterinari e Ats in campo contro l’abbandono degli animaliInformazione e sensibilizzazione per passare dal concetto di possesso a quello di convivenza consapevole con cani e gatti. ecodibergamo.it