Le nomine in ruolo da GPS sostegno prima fascia si svolgeranno dal 31 luglio al 13 agosto. Le persone interessate, che hanno richiesto la nomina in ruolo in questa categoria, devono aver presentato la domanda con fino a 150 preferenze entro le 14 del 29 luglio. La procedura riguarda i posti vacanti nelle varie province e si basa sulle preferenze espresse dai candidati.

Sommario Chi partecipa Chi ha richiesto nomina in ruolo da GPS sostegno in prima fascia, in caso di posti vacanti, nell’apposita sezione della domanda 150 preferenze entro il 29 luglio ore 14.00. Le indicazioni sono contenute nella circolare sulle supplenze n. 11814 del 6 maggio 2026. ^^Torna^^ Quando vengono assegnate le nomine Le operazioni di . L'articolo Nomine in ruolo (eventuali) da GPS sostegno prima fascia: dal 31 luglio al 13 agosto. Ecco in quali province LO SPECIALE . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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