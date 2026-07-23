Quali conseguenze ci sono se si rifiuta una nomina finalizzata al ruolo dalla prima fascia GPS sostegno?

Il 21 luglio 2026, durante un question time trasmesso su OrizzonteScuola TV, è stato discusso il procedimento riguardante la selezione delle 150 preferenze per la nomina in ruolo dalla prima fascia GPS sostegno. È stato chiarito che rifiutare una nomina in questa procedura può comportare l’esclusione dalle future assegnazioni e la perdita di eventuali opportunità di incarico in ambito scolastico. La discussione è stata condotta da un giornalista e un rappresentante sindacale.

Nel question time del 21 luglio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con Chiara Cozzetto, rappresentante della segreteria nazionale di ANIEF, è stata affrontata l’apertura della procedura per la scelta delle 150 preferenze. Gli aspiranti docenti inseriti nelle GaE o nelle GPS 202628 possono presentare la domanda per ottenere supplenze fino al 30 giugno o al 31 agosto 2027. Il termine per l’invio dell’istanza è fissato al 29 luglio 2026. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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