Assunzioni in ruolo sostegno 2026 27 ci saranno nomine da GPS sostegno prima fascia? Prima dagli elenchi regionali Nessuna finora per ADSS

Per le assunzioni in ruolo di sostegno per l'anno scolastico 202627, il Ministero ha fissato al 30 luglio il termine ultimo per lo scorrimento della fase ordinaria, che comprende GaE, concorsi ed elenchi regionali. Finora, non sono state effettuate nomine dagli elenchi regionali di prima fascia GPS per il sostegno, né sono state segnalate nomine da parte di ADSS.

Nomine in ruolo sostegno a.s.202627, il Ministero ha indicato nell'allegato A al dm n. 136 del 10 luglio 2026 la data del 30 luglio come termine ultimo per lo scorrimento della fase ordinaria delle assunzioni, che comprende GaE concorsi ed elenchi regionali per i posti di sostegno, ivi compresi gli scorrimenti. L'articolo Assunzioni in ruolo sostegno 202627, ci saranno nomine da GPS sostegno prima fascia? Prima dagli elenchi regionali. Nessuna finora per ADSS . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Immissioni in ruolo su sostegno: prima gli elenchi regionali o la prima fascia GPS sostegno

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