Elly Schlein ha condannato gli episodi di violenza in val di Susa, ma in passato aveva definito il fermo preventivo come “propaganda”. Dopo 48 ore, non ha ancora espresso solidarietà alle persone coinvolte. La leader ha criticato il governo sulla prevenzione, mentre sulle azioni di protesta non ha fornito commenti immediati. La posizione pubblica si è concentrata sulla condanna degli atti violenti senza ulteriori dichiarazioni.

Ci ha messo 48 ore Elly Schlein a condannare gli episodi di violenza messi in atto in val di Susa dai “No tav”. Non è ancora arrivata la solidarietà agli agenti feriti nella devastazione di Bologna messa in atto dagli antagonisti di sinistra, dai collettivi e dai centri sociali ma questa è un’altra storia: magari la vicinanza espressa per i feriti in Piemonte voleva essere ‘cumulativa’. Resta il fatto che la segretaria del Pd è intervenuta sui gravi fatti avvenuti al cantiere Tav di Chiomonte, solo quando in uno studio televisivo il conduttore Davide Parenzo l’ha sollecitata. E questo ritardo ha inevitabilmente fatto discutere la politica e i cittadini. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - No Tav, Schlein contro Schlein: accusa il governo sulla prevenzione, ma sul fermo preventivo parlava di ‘propaganda’

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Gli assalti No Tav in Val di Susa: cosa è successo tra dissenso, violenza e strumentalizzazioni

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