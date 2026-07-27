Il presidente del Consiglio e il ministro dell’Interno si sono recati nel cantiere di Chiomonte, in Val di Susa, per incontrare le forze dell’ordine coinvolte nelle operazioni di sorveglianza. Meloni ha dichiarato che i manifestanti No Tav praticano violenza organizzata, mentre la leader di un altro partito ha condannato ogni forma di violenza, accusando il governo di strumentalizzare la questione. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli dell’incontro o sugli eventi sul posto.

Il presidente del Consiglio,Giorgia Meloni, accompagnata dal ministro dell’InternoMatteo Piantedosi, sono giunti al cantiere di Chiomonte, in Val di Susa, per incontrare il personale delle forze dell’ordine impegnato nelle attività di vigilanza e sicurezza del cantiere della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione. Dopo la guerriglia che si è verificata durante la manifestazione No Tav il premier e il ministro dell’Interno hanno effettuato unsorvolo in elicottero dell’area de cantiere, su due voli distinti, per verificare i danni. Successivamente, visiteranno il cantiere con degli operai e dei rappresentati di Telt. Ad attenderli all’interno dell’area di lavoro il capo della Polizia, Vittorio Pisani, il prefetto di Torino, Donato Cafagna e il questore Massimo Gambino. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Meloni in Val di Susa: “No Tav? Violenza organizzata”. Schlein: “Condanniamo violenza, ma governo strumentalizza”

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Val di Susa, scontri No Tav a Chiomonte. Meloni: Attacco allo Stato

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