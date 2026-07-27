Il leader di un partito ha condannato severamente le violenze contro gli agenti, definendole inaccettabili e gravi. Ha inoltre criticato il governo per il suo presunto fallimento nel garantire la sicurezza. La solidarietà verso gli agenti è stata espressa dal partito di appartenenza, senza appelli o giustificazioni. L’intervento si concentra sulla condanna delle azioni violente e sulla richiesta di maggiore attenzione alla sicurezza pubblica.

«Abbiamo visto violenze inaccettabili, gravi, che non si giustificano mai, noi condanniamo la violenza senza, senza se e senza ma. Violenze che hanno colpito molti agenti, a cui il Pd ha dato solidarietà e vicinanza. Abbiamo sempre condannato ogni forma di violenza, senza esitazioni e senza tentennamenti». Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a L'Aria che tira, su La7. L'accusa al governo «Ci troviamo davanti a un governo – ha aggiunto – i cui esponenti strumentalizzano fatti violenti per buttarli addosso alle opposizioni, nonostante sappiano che non abbiamo nulla a che fare con quelle frange violente, anzi spesso ne siamo vittime. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Schlein: «Violenze inaccettabili contro gli agenti, ma il governo ha fallito sulla sicurezza»

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