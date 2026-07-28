La procura di Torino ha chiesto al giudice per le indagini preliminari la custodia cautelare in carcere per due uomini tedeschi di 25 anni, arrestati dalla Digos il 26 ottobre in flagranza differita. I due sono stati fermati durante un’operazione delle forze dell’ordine, che ha portato al loro fermo. La richiesta di custodia è stata presentata in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

La procura di Torino ha chiesto al gip la custodia cautelare in carcere per i due 25enni tedeschi arrestati dalla Digos in flagranza differita il 26 agosto, in quanto ritenuti responsabili – in concorso con altri soggetti in corso di identificazione – dei reati di devastazione aggravata e resistenza a pubblico ufficiale aggravata in occasione degli scontri con le forze di polizia avvenuti il giorno precedente nel cantiere dell’Alta-Velocità a Chiomonte, in Val di Susa. La richiesta del carcere per i due No Tav, che sono stati trovati con occhiali, guanti e impermeabili neri, probabilmente utilizzati per travisarsi prima di assaltare il cantiere, è basata su «sussistenti esigenze cautelari che ne rendono necessaria l’applicazione». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - No Tav, chiesta la custodia cautelare in carcere per due fermati

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#ValdiSusa La Procura ha chiesto il carcere per i due ventenni tedeschi arrestati in flagranza differita dopo gli attacchi dei No Tav ai cantieri. x.com

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