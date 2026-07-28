Due uomini di 39 e 44 anni sono stati posti in custodia cautelare in carcere con l’accusa di tentato omicidio e detenzione abusiva di arma da sparo. La notte del 1 luglio, avrebbero sparato a un connazionale di 25 anni, ferendolo tra spalla e collo, dopo che aveva tentato di allontanarsi dalla loro rete di spaccio. La vicenda si è svolta a Mirano, in provincia di Venezia.

MIRANO (VENEZIA) - Custodia cautelare in carcere per il 44enne e il 39enne accusati di tentato omicidio e detenzione abusiva di arma da sparo. I due sarebbero coloro che la notte del 1 luglio hanno sparato a un connazionale 25enne ferendolo tra la spalla e il collo. La misura I carabinieri di Mestre questa mattina, 28 luglio, con il Nucleo investigativo del comando provincia di Venezia e un'unità cinofila di Torreglia, hanno eseguito l'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip di Venezia su richiesta della Procura, a carico di due uomini di 44 e 39 anni, entrambi di origine albanese. Le indagini sono state avviate il 1 luglio, quando un uomo è stato aggredito sulla porta di casa mentre rientrava con la fidanzata. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Tentato omicidio, custodia cautelare in carcere: in due avrebbero sparato a un 25enne che voleva allontanarsi dalla loro rete di spaccio

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Marsala: la Polizia di Stato sottopone alla custodia cautelare in carcere due soggetti marsalesi,

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