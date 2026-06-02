flotilla resta la custodia cautelare per i due italiani fermati in libia

Due italiani coinvolti nella Flotilla di terra sono stati presentati oggi davanti al procuratore libico, che ha deciso di mantenere la custodia cautelare fino alla prossima udienza. I due sono ancora trattenuti in Libia, nessuna modifica alle misure restrittive è stata annunciata. La loro detenzione prosegue senza cambiamenti, in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari.

I due cittadini italiani partecipanti alla Flotilla di terra e trattenuti in Libia sono comparsi oggi davanti al procuratore libico, che ha disposto la prosecuzione della custodia cautelare fino alla prossima udienza. A renderlo noto è il ministero degli Esteri, spiegando che il Console generale d'Italia a Bengasi ha presentato una nuova richiesta formale per poter effettuare una visita consolare ai due connazionali. L'impegno della Farnesina Secondo quanto riferito dalla Farnesina, l'Ambasciata d'Italia a Tripoli e il Consolato generale a Bengasi continuano a seguire la vicenda in costante raccordo con le autorità... 🔗 Leggi su Feedpress.me

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