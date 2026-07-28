Nettuno casa trasformata in un deposito di marijuana | spunta una pianta di cannabis

A Nettuno, nel corso di un controllo, sono state trovate una pianta di cannabis e numerose confezioni di marijuana in una abitazione trasformata in deposito. Le forze dell'ordine hanno eseguito una perquisizione che ha portato al sequestro di sostanze stupefacenti e alla scoperta di un deposito dedicato alla conservazione della droga. L’intervento si inserisce in un’operazione di prevenzione e repressione dei reati condotta lungo le principali arterie stradali e zone urbane sensibili.

Nettuno, 28 luglio 2026 – Nel corso di un mirato servizio straordinario di controllo del territorio, i Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno ulteriormente potenziato il dispositivo di prevenzione e repressione dei reati, con particolare attenzione alle arterie stradali e alle aree urbane sensibili. L’attività, che ha visto le pattuglie impegnate in un capillare monitoraggio, ha portato all’arresto di una persona e alla denuncia a piede libero di altre due. Sul fronte del contrasto agli stupefacenti, i Carabinieri hanno arrestato un 48enne residente a Nettuno che, controllato a bordo della propria autovettura, è stato trovato in possesso di 10 g di marijuana. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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