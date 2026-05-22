In giro per il paese con l' hashish e in casa aveva una pianta di marijuana

Nei giorni scorsi, i carabinieri di Romeno hanno avviato un'operazione antidroga che ha portato al sequestro di sostanze stupefacenti e alla denuncia di un uomo. L'attenzione dei militari si è concentrata su un passaggio vicino alla sede della Pro Loco di Cavareno, dove hanno notato un individuo che circolava per il paese. Durante le verifiche, è stato trovato in possesso di hashish e di una pianta di marijuana in casa. Le forze dell'ordine hanno proceduto con i controlli e le perquisizioni.

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