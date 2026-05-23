Autofficina trasformata in un deposito di rifiuti speciali | arrestato il titolare
Durante un controllo congiunto, i Carabinieri di Lusciano e il Nucleo Forestale di Marcianise hanno scoperto un’autofficina trasformata in deposito illegale di rifiuti speciali e pericolosi. Il titolare è stato arrestato. L’area era utilizzata per la gestione non autorizzata di materiali di scarto provenienti dall’attività di riparazione auto. Sono stati sequestrati i rifiuti e l’area è stata posta sotto sequestro.
Autofficina trasformata in un deposito di rifiuti speciali. Un controllo congiunto dei Carabinieri della Stazione di Lusciano e dei militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Marcianise ha portato alla scoperta di un'area utilizzata per la gestione illecita di rifiuti speciali e pericolosi. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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