Autofficina trasformata in un deposito di rifiuti speciali | arrestato il titolare

Da casertanews.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante un controllo congiunto, i Carabinieri di Lusciano e il Nucleo Forestale di Marcianise hanno scoperto un’autofficina trasformata in deposito illegale di rifiuti speciali e pericolosi. Il titolare è stato arrestato. L’area era utilizzata per la gestione non autorizzata di materiali di scarto provenienti dall’attività di riparazione auto. Sono stati sequestrati i rifiuti e l’area è stata posta sotto sequestro.

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Autofficina trasformata in un deposito di rifiuti speciali. Un controllo congiunto dei Carabinieri della Stazione di Lusciano e dei militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Marcianise ha portato alla scoperta di un'area utilizzata per la gestione illecita di rifiuti speciali e pericolosi. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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