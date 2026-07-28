La scelta di Mike Maignan di cancellare tutti i post (e la scritta "giocatore del Milan") dal suo account Instagram non ha creato un eccessivo allarme in casa Milan. Il portiere e il suo entourage non hanno contattato né il patron Cardinale né gli altri dirigenti per comunicare decisioni relative al futuro, come per esempio la volontà di cambiare maglia. Il caso Leao, dunque, non è assimilabile a quello di Maignan che non è neppure considerato un caso in questo momento. Il club di via Aldo Rossi è tranquillo riguardo al portiere francese, attualmente in vacanza dopo un Mondiale che non è andato come Magic Mike e la Francia speravano. Il... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Nessun caso Maignan: dal portiere nessuna richiesta al Milan. E per Amorim resta il capitano

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Il nuovo Milan riparte da Maignan: l'opinione di Cardinale e Amorim sul capitano rossoneroIl portiere, che ricopre anche il ruolo di capitano e leader della squadra, è ancora al centro del progetto tecnico del Milan.

Il terremoto societario scuote anche Maignan: il portiere francese riflette sul futuro lontano dal MilanIl portiere francese, coinvolto nel terremoto societario, sta considerando un possibile addio al Milan.

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Maignan, giallo social: rimossi tutti i post dal suo profilo! Indizio di mercato?Maignan, giallo social: il portiere francese ha rimosso tutti i post su Insagram! Indizio di mercato? Nessuna conferma al momento, ma i dubbi ci sono Il futuro di Mike Maignan torna al centro dell’att ... msn.com

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