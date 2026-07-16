Il nuovo Milan riparte da Maignan | l' opinione di Cardinale e Amorim sul capitano rossonero

Da pianetamilan.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il portiere, che ricopre anche il ruolo di capitano e leader della squadra, è ancora al centro del progetto tecnico del Milan. La sua presenza come figura di riferimento rimane invariata e rappresenta un elemento chiave per la ripartenza. Le opinioni di alcuni dirigenti sottolineano l’importanza di mantenere questa figura come pilastro nel nuovo ciclo del club.

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Portiere, capitano e leader carismatico della squadra rossonera. Un triplo ruolo fondamentale che non è affatto destinato a cambiare, anzi, sul quale si fonderanno le basi del nuovo corso tecnico. Per Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del club, e per Rúben Amorim, nuovo allenatore del Diavolo, l'esperto Mike Maignan è da considerare a tutti gli effetti come un punto fermo del Milan per la stagione 2026-2027 e per gli anni a venire. A riferire questo importantissimo scenario di mercato è stata ' La Gazzetta dello Sport ' oggi in edicola. Amorim e la telefonata a Maignan: un legame immediato. Non ci sono stati, dunque, né ripensamenti né tantomeno "pentimenti" da parte del club di Via Aldo Rossi in merito al prolungamento contrattuale dell'estremo difensore francese. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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