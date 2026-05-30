Il portiere francese, coinvolto nel terremoto societario, sta considerando un possibile addio al Milan. La crisi del club, legata alla mancata qualificazione in un torneo europeo di rilievo, ha portato a cambiamenti significativi nella dirigenza e nello staff tecnico. Nessuna decisione ufficiale è stata comunicata, ma si parla di una possibile separazione tra il giocatore e il club nelle prossime settimane. La situazione rimane in evoluzione e senza conferme ufficiali.

Il fallimento della rincorsa all’Europa più prestigiosa ha provocato un vero e proprio tsunami all’interno del Milan, abbattendosi senza sconti sui quadri dirigenziali e tecnici. La dolorosa sconfitta casalinga contro il Cagliari ha fatto da detonatore, spingendo la proprietà americana ad azzerare l’intera catena di comando con gli esoneri immediati dell’allenatore Massimiliano Allegri, dell’amministratore delegato Giorgio Furlani, del direttore sportivo Igli Tare e del capo degli osservatori Geoffrey Moncada. Una tabula rasa radicale, arrivata dopo mesi di prestazioni opache e tensioni striscianti, che lascia lo spogliatoio privo dei suoi storici punti di riferimento proprio mentre la squadra scivola nel limbo della prossima Europa League. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Il terremoto societario scuote anche Maignan: il portiere francese riflette sul futuro lontano dal Milan

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