Nelle isole Guadalupa Guyana francese Martinica Réunion e Mayotte non saranno uccisi i cani randagi | ritirata la legge

Da fanpage.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nelle isole Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Réunion e Mayotte è stata ritirata la legge che prevedeva l’abbattimento dei cani randagi. La decisione è stata presa dopo la mobilitazione di cittadini e associazioni che si opponevano al piano. In Martinica, ogni anno si sopprimevano fino a 4 mila cani, ma ora questa pratica sarà sospesa. La legge non entrerà in vigore nei territori francesi d’oltremare.

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La mobilitazione di cittadini e associazioni ha fermato il piano che autorizzava l'abbattimento dei cani randagi nei territori francesi d'Oltremare. In Martinica, dove ogni anno vengono soppressi fino a 4.000 cani, le uccisioni non hanno mai ridotto il randagismo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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