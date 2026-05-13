Kazakistan | approvato l'abbattimento per i cani randagi e la cittadinanza si ribella

In Kazakistan, il parlamento ha approvato una legge che permette l'abbattimento dei cani randagi dopo un breve periodo di detenzione. La decisione ha provocato reazioni contrarie da parte di attivisti, volontari e gestori di rifugi, che hanno espresso il loro dissenso. La società civile si è schierata contro questa modifica normativa, giudicandola controversa e suscettibile di alimentare il malcontento.

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