Kazakistan | approvato l'abbattimento per i cani randagi e la cittadinanza si ribella
In Kazakistan, il parlamento ha approvato una legge che permette l'abbattimento dei cani randagi dopo un breve periodo di detenzione. La decisione ha provocato reazioni contrarie da parte di attivisti, volontari e gestori di rifugi, che hanno espresso il loro dissenso. La società civile si è schierata contro questa modifica normativa, giudicandola controversa e suscettibile di alimentare il malcontento.
I recenti emendamenti parlamentari che consentono l'eutanasia dei cani dopo un breve periodo di detenzione hanno suscitato forti critiche da parte di attivisti per i diritti degli animali, volontari e gestori di rifugi privati nonché della società civile.🔗 Leggi su Fanpage.it
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