Fiumicino cerca un rifugio per cani e gatti randagi

Notizia in breve

Fiumicino sta cercando un nuovo rifugio per cani e gatti randagi. Attualmente, l’amministrazione sta valutando diverse soluzioni per migliorare la sistemazione degli animali abbandonati. La scelta di un nuovo stabile mira a garantire spazi adeguati e condizioni migliori rispetto alle strutture esistenti. La ricerca coinvolge vari enti e associazioni che si occupano di tutela animale. La decisione finale dovrebbe essere presa nei prossimi mesi.