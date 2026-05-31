Fiumicino cerca un rifugio per cani e gatti randagi
Fiumicino sta cercando un nuovo rifugio per cani e gatti randagi. Attualmente, l’amministrazione sta valutando diverse soluzioni per migliorare la sistemazione degli animali abbandonati. La scelta di un nuovo stabile mira a garantire spazi adeguati e condizioni migliori rispetto alle strutture esistenti. La ricerca coinvolge vari enti e associazioni che si occupano di tutela animale. La decisione finale dovrebbe essere presa nei prossimi mesi.
Fiumicino, 31 maggio 2026 – Una svolta per la gestione degli animali d’affezione senza proprietario. L’amministrazione comunale ha avviato un’indagine di mercato per individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di ricovero, custodia, mantenimento ad vitam e assistenza dei cani e gatti rinvenuti sul territorio cittadino. L’iniziativa, coordinata dall’Ufficio diritti per gli animali dell’Area welfare e servizi sociali, mira a garantire il benessere di circa 43 cani e 42 gatti attualmente ospitati nelle strutture preposte come canile rifugio. La procedura si svolgerà interamente in modalità telematica tramite Richiesta d’offerta (Rdo) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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