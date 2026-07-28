La compagna di un noto calciatore è stata invitata a partecipare a Ballando con le Stelle. La produzione ha chiamato la donna, senza rivelare ulteriori dettagli. La notizia si aggiunge alle indiscrezioni sul cast della nuova stagione del programma. La macchina organizzativa è già in pieno movimento.

La macchina organizzativa della nuova edizione di Ballando con le Stelle è già in pieno movimento e, come ogni anno, le indiscrezioni sul cast si rincorrono con sempre maggiore insistenza. Tra trattative, rifiuti e nomi ancora avvolti dall’incertezza, il programma di Milly Carlucci continua a essere al centro dell’attenzione. Nelle ultime ore, un nuovo rumor ha attirato la curiosità del pubblico e potrebbe rappresentare uno dei colpi più discussi della prossima stagione. Ballando con le stelle: arriva Noemi Bocchi?. Secondo le ultime indiscrezioni, dopo il nuovo rifiuto di Chanel Totti, la produzione di Ballando con le Stelle avrebbe deciso di puntare su Noemi Bocchi, compagna di Francesco Totti. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Nel cast di Ballando arriva “la donna dello scandalo”: Milly Carlucci chiama la compagna di un noto calciatore, ecco chi è

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