La nuova stagione di Ballando con le stelle si preannuncia ricca di novità e cambiamenti importanti. Milly Carlucci è già al lavoro per costruire un’edizione capace di sorprendere il pubblico, tra il trasferimento in una nuova location, il rinnovamento della giuria e la ricerca dei protagonisti che scenderanno sulla pista più famosa della televisione italiana. Come ogni anno, il toto-cast ha iniziato a infiammare il dibattito tra indiscrezioni e anticipazioni: tra i nomi che stanno emergendo, uno in particolare sembra destinato a far parlare molto, perché arriva direttamente dal mondo dello sport. Ballando con le stelle, arriva un noto calciatore: ecco chi è. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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© Donnapop.it - Ballando con le stelle, Milly Carlucci spiazza: nel cast arriva un famoso calciatore, la Rai non bada a spese!

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