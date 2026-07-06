Nel cast di Ballando con le stelle si aggiunge la figlia di una conduttrice molto nota. La notizia è stata confermata ufficialmente e rappresenta una delle prime novità di questa edizione. La produzione ha iniziato a comunicare i primi nomi dei partecipanti, mentre si continuano a raccogliere indiscrezioni sulla composizione completa del cast. La macchina organizzativa del programma sta lavorando intensamente per definire gli ultimi dettagli.

La macchina organizzativa di Ballando con le stelle è ormai in piena attività e, mentre si rincorrono indiscrezioni sulla composizione del cast, iniziano ad arrivare le prime novità concrete. Se da una parte resta aperta la questione legata alla giuria dopo l’uscita di Selvaggia Lucarelli, dall’altra Milly Carlucci starebbe già mettendo a segno un ingaggio destinato a far discutere e ad attirare l’attenzione del pubblico. Colpaccio per Milly Carlucci: ecco chi ha arruolato nel cast di Ballando con le stelle. Secondo un’indiscrezione pubblicata dal settimanale Chi e firmata da Giuseppe Candela, Aurora Ramazzotti avrebbe accettato la proposta della trasmissione di Rai 1 e sarebbe pronta a mettersi in gioco sulla pista da ballo della prossima edizione, al via sabato 3 ottobre. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Milly Carlucci fa bingo, nel cast di Ballando arriva la figlia di una conduttrice amatissima: che colpaccio!

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