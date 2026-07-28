Nel 2025 nati solo 355 mila bambini nuovo minimo storico dal dopoguerra | sei su dieci rinunciano per ostacoli economici e sociali

Nel 2025 sono stati registrati 355 mila bambini nati in Italia, un nuovo minimo storico dal secondo dopoguerra. Il tasso di fecondità è sceso a 1,14 figli per donna. Circa sei donne su dieci rinunciano ad avere figli a causa di ostacoli economici e sociali.

Nel 2025 sono nati in Italia solo 355 mila bambini, nuovo minimo storico dal secondo dopoguerra, mentre il tasso di fecondità è sceso a 1,14 figli per donna. È quanto emerge dal «Dossier Natalità 2026: Volere o Potere», realizzato dalla Fondazione per la Natalità in collaborazione con Istat e presentato ad un evento con la partecipazione di Gigi De Palo, presidente Fondazione per la Natalità, Francesco Maria Chelli, presidente Istat e Valeria Vittimberga, direttore generale Inps. Il 62% degli italiani in età feconda dichiara di aver rinunciato ad avere altri figli a causa di ostacoli economici e sociali mentre per appena il 5,5% la genitorialità non rientra nel proprio progetto di vita. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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