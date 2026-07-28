Natalità ancora in calo in Italia | nel 2025 nati solo 355mila bambini nuovo minimo storico dal dopoguerra
Nel 2025 in Italia sono nati circa 355.000 bambini, un numero inferiore rispetto ai 369.000 del 2024. Si tratta del dato più basso dal secondo dopoguerra, segnando un ulteriore calo rispetto all’anno precedente.
Natalità ancora in calo in Italia. Il 2025 segna un nuovo minimo storico dal secondo dopoguerra con 355mila bambini nati, contro i 369mila del 2024, dato già in calo rispetto all'anno precedente., I numeri emergono in queste ore dal "Dossier Natalità 2026: Volere o Potere" realizzato da Fondazione per la Natalità in collaborazione con Istat. Secondo lo studio in calo non ci sono solo le nascite ma anche il tasso di fecondità che è sceso a 1,14 figli per donna, contro l'1,18 del 2024. Non più di un figlio dunque e le motivazioni sono diverse: il 62,2% delle persone che non avrà altri figli dichiara infatti di "avervi rinunciato" per "ostacoli economici, lavorativi o sociali". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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Natalità Italia 2025: 355mila nati, fecondità 1,14, il problema vero
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