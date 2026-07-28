Natalità ancora in calo in Italia | nel 2025 nati solo 355mila bambini nuovo minimo storico dal dopoguerra

Da tgcom24.mediaset.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel 2025 in Italia sono nati circa 355.000 bambini, un numero inferiore rispetto ai 369.000 del 2024. Si tratta del dato più basso dal secondo dopoguerra, segnando un ulteriore calo rispetto all’anno precedente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Natalità ancora in calo in Italia. Il 2025 segna un nuovo minimo storico dal secondo dopoguerra con 355mila bambini nati, contro i 369mila del 2024, dato già in calo rispetto all'anno precedente., I numeri emergono in queste ore dal "Dossier Natalità 2026: Volere o Potere" realizzato da Fondazione per la Natalità in collaborazione con Istat. Secondo lo studio in calo non ci sono solo le nascite ma anche il tasso di fecondità che è sceso a 1,14 figli per donna, contro l'1,18 del 2024. Non più di un figlio dunque e le motivazioni sono diverse: il 62,2% delle persone che non avrà altri figli dichiara infatti di "avervi rinunciato" per "ostacoli economici, lavorativi o sociali". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

natalit224 ancora in calo in italia nel 2025 nati solo 355mila bambini nuovo minimo storico dal dopoguerra
© Tgcom24.mediaset.it - Natalità ancora in calo in Italia: nel 2025 nati solo 355mila bambini, nuovo minimo storico dal dopoguerra
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Natalità Italia 2025: 355mila nati, fecondità 1,14, il problema vero

Video Natalità Italia 2025: 355mila nati, fecondità 1,14, il problema vero

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Crollo delle nascite in Italia: nel 2025 si registrano solo 355mila, in calo del 3,9% rispetto al 2024

Natalità in Italia, nel 2025 registrato un nuovo record negativo: appena 355 mila nasciteNel 2025, le nascite in Italia sono scese a 355 mila, segnando un nuovo minimo storico.

Temi più discussi: Europa, crollano le nascite: entro il 2100 un anziano ogni due persone in età da lavoro (e si tornerà alla popolazione degli anni '70); Le svizzere hanno sempre meno figli e l'IA potrebbe spingere il tasso di natalità ancora più in basso; Nascite in calo nell’UE: il nuovo report della Commissione europea; Allarme nascite in Umbria: dimezzate in diciassette anni. Nel 2025 appena 4.442.

natalità ancora in caloIstat, natalità ancora in calo nel 2023 in Italia. Meno decessi, più cittadini stranieri e record di ultracentenariProsegue il calo delle nascite in Italia. Questo è quanto emerge dagli indicatori demografici dell’anno 2023 pubblicati oggi dall’Istat. Secondo i dati provvisori, i nati residenti in Italia sono 379m ... ilfattoquotidiano.it

natalità ancora in caloCrollo delle nascite in Italia: nel 2025 solo 355 mila bambiniNel 2025 in Italia solo 355 mila nati e fecondità a 1,14 figli per donna. Il Dossier Natalità 2026 spiega perché la rinuncia è soprattutto economica. soldionline.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web