Natalità in Italia nel 2025 registrato un nuovo record negativo | appena 355 mila nascite
Nel 2025, le nascite in Italia sono scese a 355 mila, segnando un nuovo minimo storico. Il tasso di fecondità si riduce ulteriormente, aggravando la crisi demografica del paese. La diminuzione delle nascite rappresenta un dato negativo che si ripete nel tempo, evidenziando le difficoltà di crescita della popolazione. La situazione continua a peggiorare, senza segnali di ripresa nel breve termine.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Crollano le nascite e diminuisce il tasso di fecondità. L’Italia continua a fare i conti con una crisi demografica sempre più profonda. Nel 2025 sono nati appena 355 mila bambini, il dato più basso registrato dal secondo dopoguerra. Parallelamente, il tasso di fecondità è sceso a 1,14 figli per donna, confermando una tendenza che continua a destare forte preoccupazione. I dati emergono dal Dossier Natalità 2026 – “Volere o Potere”, realizzato dalla Fondazione per la Natalità in collaborazione con Istat e presentato durante un incontro al quale hanno preso parte il presidente della Fondazione, Gigi De Palo, il presidente dell’Istat Francesco Maria Chelli e il direttore generale dell’Inps Valeria Vittimberga. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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Crollo natalità. Coscia: nel 2025 tasso a 1,12 figli per donna, siamo in piena crisi demografica
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