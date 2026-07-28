ABBONATI A DAYITALIANEWS Crollano le nascite e diminuisce il tasso di fecondità. L’Italia continua a fare i conti con una crisi demografica sempre più profonda. Nel 2025 sono nati appena 355 mila bambini, il dato più basso registrato dal secondo dopoguerra. Parallelamente, il tasso di fecondità è sceso a 1,14 figli per donna, confermando una tendenza che continua a destare forte preoccupazione. I dati emergono dal Dossier Natalità 2026 – “Volere o Potere”, realizzato dalla Fondazione per la Natalità in collaborazione con Istat e presentato durante un incontro al quale hanno preso parte il presidente della Fondazione, Gigi De Palo, il presidente dell’Istat Francesco Maria Chelli e il direttore generale dell’Inps Valeria Vittimberga. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Natalità in Italia, nel 2025 registrato un nuovo record negativo: appena 355 mila nascite

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Crollo natalità. Coscia: nel 2025 tasso a 1,12 figli per donna, siamo in piena crisi demografica

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Temi più discussi: Europa, crollano le nascite: entro il 2100 un anziano ogni due persone in età da lavoro (e si tornerà alla popolazione degli anni '70); Bonus nuovi nati 2026: chi deve fare domanda entro il 12 agosto?; Manifesto Fertlità 2030: lanciato dall'Associazione Italiana Fertilità (Aife) durante il primo congresso; Famiglia: Gruppo Pd, parità madri-padri per vero sostegno natalità.

Nel 2024 in Italia un bambino su 20 è nato con la PMA. Mentre i cicli di congelamento degli ovuli sono aumentati del 44%. Ma la natalità è ai minimi storici. L'Aife ha lanciato il Manifesto Fertilità 2030, per integrare la salute riproduttiva nelle politiche di sanità p x.com

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