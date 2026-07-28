Il nuovo commissario tecnico del calcio italiano non è stato ancora annunciato, ma il processo di scelta si è concluso con risultati deludenti. Dopo un mese di trattative, le decisioni prese hanno evidenziato come il settore non riesca a rinnovarsi né a risolvere le proprie criticità. La gestione della selezione ha mostrato le difficoltà del calcio nazionale nel trovare soluzioni efficaci e durature.

Un mese per bruciare il governo dei migliori e confermare al mondo intero che il calcio italiano non solo non è riformabile, cosa che si era intuita già nelle ere precedenti, ma anche che ha difficoltà insormontabili nel gestirsi da solo. Persino in un passaggio che dovrebbe essere basilare come la scelta del commissario tecnico cui affidare la nazionale maggiore, uscita con le ossa rotte dalla terza mancata qualificazione al Mondiale e sull’orlo di una crisi di nervi. Dal 22 giugno, giorno dell’elezione di Giovanni Malagò a presidente della Figc, al 26 luglio quando Paolo Maldini e Leonardo hanno presentato le loro dimissioni, il giro alla morte al contrario è stato tanto spettacolare quanto spietato. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Né Conte né Mancini salvano il calcio italiano: perché la scelta del nuovo ct è già un fallimento

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