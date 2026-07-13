Un ex calciatore italiano ha criticato alcune scelte recenti della Nazionale, definendo Malagò come non adatto e esprimendo dubbi sulla nomina di Maldini come direttore tecnico. Ha anche escluso Mancini e Conte come futuri commissari tecnici, sottolineando che Maldini deve affrontare pressioni esterne. La sua opinione si inserisce in un clima di discussione pubblico sulle decisioni recenti della FIGC e sulla gestione tecnica della squadra nazionale.

Mentre un’ euforia ingiustificata circonda la Nazionale di calcio, dopo l’elezione di Giovanni Malagò a presidente della Figc e il successivo annuncio di Paolo Maldini come direttore tecnico (affiancato da Leonardo ), una voce profondamente critica arriva da un grande ex del calcio italiano e della maglia azzurra. Gianni Rivera, che ad agosto compirà 83 anni, ne ha per tutti. Da Malagò stesso alla scelta del futuro commissario tecnico, l’ultima casella ancora in bilico. Rivera, una intera carriera al Milan dopo gli inizi con l’Alessandria, mette in guardia un altro grande ex rossonero come Maldini. Raggiunto dai microfoni di Radio Sportiva durante la “Notte Bianca dello Sport” di Livorno, spiega: “Maldini è uno che capisce sicuro, non c’è ombra di dubbio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nazionale, Rivera ne ha per tutti: “Malagò non mi sembra il tipo. Mancini o Conte ct? Nessuno dei due. Maldini deve subire la pressione di altri soggetti, è preoccupante”

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