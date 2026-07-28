Oggi si svolgono incontri decisivi per la nomina del nuovo commissario tecnico della nazionale di calcio. Mancini ha superato Conte nelle preferenze e potrebbe essere ufficializzato già nelle prossime ore. Andrea Pirlo ha comunicato di non essere più interessato alla posizione, mentre Maldini e Leonardo hanno presentato le dimissioni dai rispettivi ruoli dirigenziali. La selezione del nuovo allenatore si concentra ora su altri nomi, con decisioni che potrebbero essere prese nelle prossime ore.

Sembrava tutto deciso e invece il futuro della panchina azzurra è più incerto che mai. Con Andrea Pirlo che ha fatto sapere via social di non essere più tra i candidati, Paolo Maldini e Leonardo hanno rassegnato le dimissioni. Un addio che apre la strada al ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale. Il Mancio è da sempre il candidato preferito di Malagò e con l'addio del dt e del suo advisor è tornato prepotentemente in pole position, superando anche Antonio Conte, l'altro nome forte per la panchina azzurra., Il nome del nuovo ct potrebbe anche arrivare già oggi, nel corso del Consiglio Federale a mezzogiorno in cui il presidente Figc vorrebbe annunciare la nomina. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Ore decisive per il nuovo ct: Mancini sorpassa Conte, forse già oggi la nomina

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