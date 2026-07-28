Nazionale Mancini ct e Claudio Ranieri dt | Malagò cambia la nazionale

Giovanni Malagò ha annunciato durante il consiglio federale che Roberto Mancini rimane il commissario tecnico della nazionale, spiegando che, a suo avviso, era la scelta più adatta considerando i tempi. Non sono state fatte altre dichiarazioni o annunci riguardo a eventuali cambi di ruolo o altri incarichi. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sul processo o su eventuali alternative.

" Roberto Mancini è il ct della nazionale. Il tempo stringeva e io ho ritenuto che la persona giusta come ct dovesse essere Roberto Mancini". Lo ha appena annunciato - apprende l' ANSA - Giovanni Malagò al consiglio federale in corso. Claudio Ranieri, invece, sarà il direttore tecnico, come annunciato dallo stesso presidente della Figc nel corso di una conferenza stampa. Si tratta della seconda scelta, dopo che Paolo Maldini e Leonardo avevano proposto Andrea Pirlo sulla panchina azzurra. Si era scatenata una bufera politica e l'ex Juve si è dovuto ritirare dalla corsa. Consegfuenza? Maldini e Leonardo hanno rassegnato le dimissioni dopo soli 16 giorni dalla loro nomina. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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NON HO PAROLE ROBERTO MANCINI È NUOVO IL CT DELLA NAZIONALE

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