L' annuncio di Malagò | Ho scelto Mancini come nuovo ct della Nazionale Ranieri possibile dt

Giovanni Malagò ha annunciato durante il Consiglio federale che Roberto Mancini è vicino alla nomina come nuovo commissario tecnico della Nazionale. La decisione è stata comunicata nella sede della Figc a Roma. Si valuta anche la possibilità di un ruolo da direttore tecnico per un altro allenatore. La conferma ufficiale dovrebbe arrivare a breve.

AGI - Roberto Mancini è a un passo dalla nomina di nuovo commissario tecnico della Nazionale. L'annuncio arriva da Giovanni Malagò durante il Consiglio federale in corso nella Sala Paolo Rossi della sede della Figc in via Allegri, a Roma. "Ho scelto Mancini e sto parlando con lui", le parole del numero uno della Federcalcio. Malagò: "Contatti con Mancini per il ruolo di ct". "Sto parlando con Roberto Mancini perché sia lui il nuovo ct", ha detto ancora Malagò secondo quanto si apprende da fonti federali. Ranieri in pole per l'incarico di direttore tecnico . Non sarebbe ancora stato toccato invece il nodo per il nuovo direttore tecnico, per cui i rumors da questa mattina danno in pole Claudio Ranieri che tuttavia non è stato nominato durante la riunione. 🔗 Leggi su Agi.it

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Nazionale - Scelto Mancini, lannuncio dopo le elezioni

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