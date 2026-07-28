Il presidente della federazione ha annunciato che Roberto Mancini sarà il nuovo commissario tecnico della Nazionale. La scelta è stata motivata da considerazioni di cui si assume la responsabilità. Contestualmente, è stato nominato come direttore sportivo un altro allenatore noto nel panorama calcistico.

AGI - "Ho ritenuto che la persona che dovesse diventare ct fosse Roberto Mancini per tutta una serie di considerazioni di cui mi prendo la responsabilità". Lo ha dichiarato il presidente della Figc Giovanni Malagò al termine del consiglio federale. "Quello che è emerso ieri e l'altro ieri corrisponde al vero: c'era un candidato che era stato definito e anche concordato, su indicazione del dt e presidente del club Italia Paolo Maldini con Leonardo. Poi, la involuzione sul nome prescelto, che era quello di Pirlo, ha portato il sottoscritto a non approvare più questa candidatura. È stata una valutazione di opportunità. Mi dispiace che qualcuno l'ha un po' colorita, ma non ci sono altre verità e altre situazioni che hanno determinato questa scelta. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - L'annuncio di Malagò: "Ho scelto Mancini come nuovo ct della Nazionale". Ranieri è il nuovo dt

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Nazionale - Scelto Mancini, lannuncio dopo le elezioni

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L'annuncio di Malagò: "Ho scelto Mancini come nuovo ct della Nazionale". Ranieri possibile dtGiovanni Malagò ha annunciato durante il Consiglio federale che Roberto Mancini è vicino alla nomina come nuovo commissario tecnico della Nazionale.

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