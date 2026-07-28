Nazionale l’annuncio di Malagò | Mancini nuovo ct Ranieri sarà Dt

Da thesocialpost.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente della federazione ha annunciato che l’allenatore della nazionale sarà Roberto Mancini e che Claudio Ranieri ricoprirà il ruolo di direttore tecnico. La decisione arriva dopo le dimissioni improvvise di due dirigenti chiave e la fine del progetto con Andrea Pirlo. La federazione si prepara a un Consiglio federale per definire le prossime mosse, in un momento di grande cambiamento per il settore.

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Sono ore decisive per la panchina della Nazionale italiana e per la ristrutturazione del Club Italia. Dopo il terremoto provocato dalle dimissioni lampo dei dirigenti Paolo Maldini e Leonardo — arrivate a seguito del definitivo stop alla candidatura di Andrea Pirlo — la Federcalcio si appresta ad affrontare un cruciale Consiglio federale. Il presidente della Figc Giovanni Malagò punta a chiudere rapidamente la crisi e annunciare il nuovo commissario tecnico: Roberto Mancini è il favorito assoluto in pole position, mentre Antonio Conte rimane la prima alternativa. Sul fronte della direzione tecnica, dopo la rinuncia di Giorgio Chiellini, prende sempre più quota la candidatura dell’esperto Claudio Ranieri. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Nazionale, l'annuncio di Malgò: «Mancini la persona giusta come ct. Ranieri direttore tecnico»

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