Nazionale la scelta tra Conte e Mancini con Chiellini Ma Malagò rischia l’addio alla Figc

Da open.online 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente della Figc ha escluso altri candidati e si concentra su due nomi per la guida della Nazionale, Antonio Conte e Roberto Mancini, dopo le dimissioni di Pirlo e dei suoi sostenitori. La decisione si avvicina, mentre Malagò potrebbe anche lasciare la carica di presidente della Federcalcio.

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Antonio Conte o Roberto Mancini. Dopo l’addio di Andrea Pirlo seguito da quello dei suoi sponsor Paolo Maldini e Leonardo la scelta dell’ allenatore della Nazionale per il presidente della Figc Giovanni Malagò sembra ridotta a due nomi. Mentre Giorgio Chiellini è in pole position per il ruolo di direttore tecnico. Ma il giorno dopo la «brutta figura» evocata dal ministro dello Sport Andrea Abodi i retroscena dei giornali raccontano le dimissioni rassegnate dopo la lite su Pirlo e anche un rischio non indifferente proprio per Malagò. Sul quale ci sono ombre riguardo l’elezione a presidente della Figc. La magistratura indaga per verificare che fosse tesserato (un requisito indispensabile) e lui ora rischia di decadere. 🔗 Leggi su Open.online

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