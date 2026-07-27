Le polemiche riguardano Andrea Pirlo, che non sarà più candidato alla guida della nazionale. La discussione si sposta ora su possibili sostituti, tra cui Roberto Mancini e Raffaella Palladino, ma si fa anche il nome di Antonio Conte. Nei rumors si menziona anche una possibile candidatura di Giorgio Chiellini nel caso in cui Paolo Maldini abbandoni il ruolo dirigenziale.

Le polemiche hanno travolto Andrea Pirlo. E potrebbero travolgere anche Paolo Maldini. «Da ieri non sono più candidato alla panchina della Nazionale» ha scritto il. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Nazionale, chi al posto di Pirlo? Da Mancini a Palladino, ma occhio a Conte (con la suggestione Chiellini se Maldini lascia)

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Disastro Italia! Cacciati Pirlo e Maldini Caos esoneri e zero idee! CALCIO TALK

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Da #Palladino a #Mancini. Con #Chiellini pronto a prendere il posto di #Maldini. Sullo sfondo c’è anche #Conte. Caos Nazionale dopo le polemiche che hanno travolto #Pirlo. x.com

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