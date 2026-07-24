La panchina della Nazionale italiana rimane il tema principale dell’estate azzurra. Dopo un incontro a Barcellona tra alcuni dirigenti e l’allenatore spagnolo, la Federazione aspetta ancora una decisione definitiva. Nel frattempo, sono stati considerati anche altri allenatori come Pirlo, Mancini e Conte come possibili alternative. La Figc ha deciso di prendersi qualche giorno in più prima di concludere ufficialmente la trattativa.

La panchina della Nazionale italiana resta il grande dossier aperto dell’estate azzurra. Dopo l’incontro a Barcellona tra Paolo Maldini, Leonardo e Pep Guardiola, la Figc guidata da Giovanni Malagò ha deciso di prendersi ancora qualche giorno per provare a chiudere quella che sarebbe una trattativa clamorosa. Ma la fumata bianca, attesa già in occasione dell’assemblea di Lega Serie A di giovedì 23 luglio, non è arrivata, e cominciano a farsi largo le alternative. L’incontro di Barcellona e la trattativa con Guardiola. Tutto nasce da un weekend spagnolo: Paolo Maldini e Leonardo hanno raggiunto Pep Guardiola a Barcellona per un incontro durato, secondo le prime ricostruzioni, l’intero fine settimana. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Guardiola ct della Nazionale: la Figc aspetta, ma spuntano i piani B: Pirlo, Mancini e Conte

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Pep Guardiola sarà lallenatore della nazionale italiana dopo la fine della stagione

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