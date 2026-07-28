Oggi la Figc annuncerà la scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio. La squadra è ancora senza allenatore dopo le dimissioni dei vertici federali, e la decisione è attesa come un punto di svolta. La comunicazione ufficiale potrebbe arrivare nel corso della giornata, influenzando il futuro della selezione azzurra. La scelta del nuovo tecnico è considerata una tappa fondamentale per il proseguimento delle attività della nazionale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Giornata decisiva per il futuro degli Azzurri. La giornata di oggi potrebbe segnare una svolta per la Nazionale italiana, ancora priva di un commissario tecnico e di un direttore tecnico dopo le recenti dimissioni ai vertici federali. Il presidente della Figc, Giovanni Malagò, ha annunciato che sono in arrivo importanti novità. L’occasione sarà il Consiglio federale, al termine del quale è previsto un incontro con la stampa durante il quale potrebbero essere ufficializzate le nuove nomine. Il fallimento della pista Pirlo cambia gli equilibri. La ricerca del nuovo Ct ha subito un brusco rallentamento dopo il definitivo tramonto della candidatura di Andrea Pirlo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Nazionale italiana, attesa per il nuovo Ct: oggi la decisione della Figc

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