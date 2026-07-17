Paolo Maldini e Leonardo sono stati presentati oggi a Coverciano come nuovi dirigenti della Nazionale. Questa è la loro prima apparizione pubblica e ufficiale nel ruolo. La loro presenza segna l'inizio di un nuovo percorso per il settore tecnico della squadra nazionale. La scelta del nuovo commissario tecnico è ancora in fase di definizione e sarà annunciata prossimamente. Maldini e Leonardo hanno incontrato i media e svolto le prime attività ufficiali.

Maldini e Leonardo, prima uscita pubblica e ufficiale a Coverciano: inizia oggi il nuovo corso della Nazionale. È iniziata ufficialmente la nuova avventura di Paolo Maldini e Leonardo nel cuore tecnico del calcio italiano. Il nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia, insieme al suo consulente di fiducia, si sono recati per la prima volta a Coverciano, centro federale da cui dovrà prendere forma il nuovo progetto della Nazionale. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. Dopo l’incontro andato in scena ieri a Milano, Maldini e Leonardo hanno fatto il loro ingresso nel quartier generale azzurro per programmare le prime mosse del nuovo corso voluto dal presidente della FIGC Giovanni Malagò. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Maldini e Leonardo a Coverciano: parte il nuovo corso della Nazionale, attesa per la scelta del nuovo ct

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Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico della Nazionale

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Maldini ha detto sì: sarà il nuovo dt azzurro e presidente del Club Italia. Con lui anche Leonardo reddit

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