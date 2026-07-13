Il nome di Andrea Pirlo è in cima alla lista dei candidati per diventare il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. Secondo fonti vicine alla federazione, il direttore generale e il suo collaboratore stanno valutando seriamente la sua candidatura. Nessun altro nome è stato ufficialmente confermato. La decisione finale dovrebbe essere presa nelle prossime settimane.

Il dt della Nazionale italiana Paolo Maldini e il suo braccio destro Leonardo starebbero pensando ad Andrea Pirlo come futuro ct della Nazionale italiana. Lo riporta la Gazzetta dello Sport. Stamani ne aveva già scritto il Corriere della Sera, ora la Gazzetta conferma quella che potrebbe essere una vera e propria sorpresa. Maldini lo avrebbe voluto al Milan 2023, Leonardo come suo giocatore a Parigi nella stagione 2011-2012. Ora sembra essere il nome in pole. Pirlo tra i candidati per la panchina della Nazionale italiana. La Gazzetta scrive: Pirlo è un allenatore non più giovanissimo, a 47 anni allena a Dubai dopo aver guidato la Juventus, i turchi del Karagumruk e la Sampdoria. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Pirlo è in pole per diventare il nuovo ct della Nazionale italiana

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Ct della Nazionale: avanza l'ipotesi Pirlo

Ct della Nazionale: avanza Pirlo. Guardiola operazione complessaAndrea Pirlo è in corsa per diventare il nuovo commissario tecnico della nazionale di calcio.

Temi più discussi: Il rebus c.t. è ancora da risolvere: Mancini in pole per la panchina della Nazionale, Conte e Pioli in corsa; La panchina del ct, il rebus da risolvere Mancini in pole, Conte e Pioli in corsa; Ct Italia, Mancini resta in pole: cresce però una candidatura a sorpresa – CorSera; Nazionale, Mancini ancora in pole per il posto da ct, ma adesso avanza un nome mai uscito prima.

| @Gazzetta_it: Andrea #Pirlo è in pole per la panchina della Nazionale Italiana x.com

Italia, il rebus c.t. è ancora da risolvere: Mancini in pole, Conte e Pioli in corsaMalagò, Maldini e Leonardo incontrano in settimana i candidati: Mancini resta in pole, Conte l'alternativa principale. Sullo sfondo Pioli in ascesa, mentre Pirlo è solo suggestione. Buffon tornerà cap ... msn.com

Pirlo a tutto campo: L'Italia senza Mondiale, il possibile ritorno in A e l'eterno Totti-Del PieroL'ex centrocampista di Milan e Juve senza peli sulla lingua: tra passato e futuro, con una parentesi sulla Coppa del Mondo in corso ... tuttosport.com