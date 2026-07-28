Nazionale Chiellini si chiama fuori Si va verso il tandem Mancini-Ranieri | molto Circolo Aniene e molto old style

Da ilnapolista.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giorgio Chiellini ha deciso di non partecipare alla prossima nazionale, aprendo la strada a un possibile tandem tra Mancini e Ranieri. La squadra sembra orientata a uno stile più tradizionale, con forte influenza del Circolo Aniene. La gestione della squadra sarà affidata a Giovanni Malagò, che ha assunto il ruolo di presidente. La decisione di Chiellini rappresenta un cambio nel gruppo, mentre Malagò si prepara a guidare la selezione.

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Sarà la Nazionale di Malagò. Sarà la Nazionale di Giovanni Malagò. Com’è giusto che sia. Giusto nel senso che lui è stato eletto il presidente ed è giusto che sbagli come le proprie idee. E le sue idee – informa Sky Sport con Massimo Ugolini – dovrebbero portare alla guida della Nazionale Roberto Mancini come ct e Claudio Ranieri come direttore tecnico. Una decisione che sarà attaccata innanzitutto per l’età. Fanno 135 anni in due e 202 in tre. Tutto si potrà dire tranne che sarà una Nazionale all’insegna del ringiovanimento. Chiellini si è chiamato fuori con una dichiarazione in cui si è detto contento del suo ruolo alla Juventus.  È una vera e propria strambata rispetto a Maldini – Leonardo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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