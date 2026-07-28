Caos Nazionale Chiellini si chiama fuori | Felice alla Juve Malagò e il dilemma Conte-Mancini al Consiglio federale – La diretta

Il Consiglio federale si apre alle 12 a Roma con l’obiettivo di nominare il nuovo commissario tecnico della nazionale. Giovanni Malagò, presidente della Figc, dovrebbe annunciare il nome scelto. Nel frattempo, Giorgio Chiellini ha dichiarato di essere felice alla Juventus e si è chiamato fuori da eventuali discussioni sul ruolo di ct. La riunione si svolge in un momento di tensione tra le diverse opzioni per la guida tecnica della nazionale italiana.

Il calcio italiano riparte da zero. Alle 12 avrà inizio il Consiglio Federale presso la sede di Roma della Figc: il presidente federale Giovanni Malagò dovrebbe indicare il nome del commissario tecnico. Insieme alla candidatura del ct, verrà proposto anche il nuovo direttore tecnico, viste le dimissioni di Paolo Maldini e dell’advisor Leonardo comunicate nella serata di ieri allo stesso Malagò. Decisivo il passo indietro dello stesso presidente federale rispetto alla candidatura di Andrea Pirlo come nuovo ct della Nazionale. Uno strappo considerato insanabile da Maldini, che avrebbe voluto carta bianca nella scelta del commisario tecnico. L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

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