Malagò e Mancini giocano a calcetto al Circolo Aniene | le foto in coppia e il futuro della Nazionale
Il presidente della FIGC e l’ex commissario tecnico della nazionale hanno partecipato insieme alla Coppa Canottieri, torneo tradizionale al Circolo Aniene. Durante la partita, Malagò ha segnato un gol e Mancini ha fornito un assist. Restano ancora aperte le discussioni sul futuro della panchina azzurra, mentre i due hanno condiviso un momento di svago giocando a calcetto. Le immagini della partita sono state diffuse sui social.
Il presidente della Figc e l’ex commissario tecnico hanno giocato insieme nella Coppa Canottieri, il tradizionale torneo. Gol di Malagò e assist di Mancini, mentre resta aperta la partita per la panchina azzurra. 🔗 Leggi su Roma.repubblica.it
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