Malagò e Mancini giocano a calcetto al Circolo Aniene | le foto in coppia e il futuro della Nazionale

Notizia in breve

Il presidente della FIGC e l’ex commissario tecnico della nazionale hanno partecipato insieme alla Coppa Canottieri, torneo tradizionale al Circolo Aniene. Durante la partita, Malagò ha segnato un gol e Mancini ha fornito un assist. Restano ancora aperte le discussioni sul futuro della panchina azzurra, mentre i due hanno condiviso un momento di svago giocando a calcetto. Le immagini della partita sono state diffuse sui social.