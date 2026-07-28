Natalità oltre 6 italiani su 10 rinunciano ad avere figli per motivi economici e sociali

Da quotidiano.net 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Più di sei italiani su dieci rinunciano a avere figli a causa di motivi economici e sociali, secondo il 'Dossier natalità 2026: volere o potere' presentato oggi a Roma. La ricerca, realizzata dalla Fondazione per la natalità con l'Istat, evidenzia che le difficoltà finanziarie e le condizioni sociali limitano le scelte riproduttive. La maggioranza dei potenziali genitori preferisce non affrontare i costi legati alla maternità e alla paternità.

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E' il quadro che emerge dal 'Dossier natalità 2026: volere o potere', realizzato dalla Fondazione per la natalità in collaborazione con l'Istat e presentato oggi a Roma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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