Denatalità Istat | 6,6 milioni di italiani rinunciano ad avere figli
Negli ultimi anni, il numero di italiani che decidono di non avere figli è aumentato sensibilmente, arrivando a circa 6,6 milioni. I dati dell’istituto di statistica mostrano un calo delle nascite nel paese, un fenomeno che si protrae nel tempo. Tuttavia, le statistiche indicano che questa tendenza non è attribuibile esclusivamente a mutamenti culturali o sociali. La diminuzione delle nascite si accompagna a un calo delle nascite e a un aumento di persone che non intendono procreare.
L’ Italia continua a registrare un forte calo delle nascite, ma secondo i dati Istat l’inverno demografico non dipende solo da un cambiamento culturale. Sono infatti 6,6 milioni i connazionali che vorrebbero avere figli ma rinunciano. A incidere sono soprattutto le difficoltà economiche e lavorative. Solo il 5,5 per cento di coloro che non hanno intenzione di diventare genitori dichiara che avere bambini non rientra nel proprio progetto di vita. La struttura delle famiglie continua a cambiare. La denatalità sta modificando profondamente anche la struttura delle famiglie italiane. Le tradizionali coppie con figli rappresentano oggi solo il 28,4 per cento dei nuclei familiari, mentre aumentano le persone che vivono da sole, arrivate al 37,1 per cento tra il 2024 e il 2025. 🔗 Leggi su Lettera43.it
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