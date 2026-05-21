Denatalità Istat | 6,6 milioni di italiani rinunciano ad avere figli

Negli ultimi anni, il numero di italiani che decidono di non avere figli è aumentato sensibilmente, arrivando a circa 6,6 milioni. I dati dell’istituto di statistica mostrano un calo delle nascite nel paese, un fenomeno che si protrae nel tempo. Tuttavia, le statistiche indicano che questa tendenza non è attribuibile esclusivamente a mutamenti culturali o sociali. La diminuzione delle nascite si accompagna a un calo delle nascite e a un aumento di persone che non intendono procreare.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui