Nel 2025, in Italia sono nati circa 355 mila bambini, un record negativo dal secondo dopoguerra. Il dato indica un calo costante delle nascite nel paese. Dal 1945, nessun anno aveva registrato un numero così basso di bambini venuti al mondo. La diminuzione si conferma come il risultato più basso mai registrato nel periodo postbellico.

L’Italia continua a registrare un forte calo della natalità. Infatti, nel 2025 sono venuti al mondo appena 355 mila bambini, il dato più basso mai registrato dal secondo dopoguerra. A evidenziarlo è il Dossier Natalità 2026:Volere o Potere, realizzato dalla Fondazione per la Natalità in collaborazione con Istat e presentato nel corso di un incontro al quale hanno preso parte il presidente della Fondazione per la Natalità, Gigi De Palo, il presidente dell’Istat, Francesco Maria Chelli, e il direttore generale dell’Inps, Valeria Vittimberga. Il rapporto mette in luce anche un ulteriore peggioramento del tasso di fecondità, sceso a 1,14 figli per donna, un valore ben lontano dalla soglia necessaria per garantire il ricambio generazionale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Natalità, nel 2025 solo 355 mila nascite: è il minimo storico dal secondo dopoguerra

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Nel 2025 nati solo 355 mila bambini, nuovo minimo storico dal dopoguerra: sei su dieci rinunciano per ostacoli economici e socialiNel 2025 sono stati registrati 355 mila bambini nati in Italia, un nuovo minimo storico dal secondo dopoguerra.

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Temi più discussi: Europa, crollano le nascite: entro il 2100 un anziano ogni due persone in età da lavoro (e si tornerà alla popolazione degli anni '70); Nozze 'Appy', l'intelligenza artificiale aiuta centinaia di giapponesi a sposarsi; Umbria, nascite dimezzate dal 2008: solo 4.442 nel 2025; Cuba perde oltre 300 mila abitanti in un anno, mai così poche nascite da oltre un secolo.

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