Povertà in aumento a Parma | 140 mila pasti erogati nel 2025 oltre 7 mila in più

A Parma si aggrava l’emergenza povertà. I dati delle principali mense cittadine che offrono pasti gratuiti agli indigenti evidenziano infatti un incremento significativo delle richieste di aiuto nel giro di un solo anno: sono stati 142.136 i pasti complessivamente forniti nel 2025 (107.000 dalla. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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