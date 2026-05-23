Povertà in aumento a Parma | 140 mila pasti erogati nel 2025 oltre 7 mila in più
A Parma, nel 2025, sono stati distribuiti oltre 140.000 pasti nelle mense gratuite, con un aumento di più di 7.000 rispetto all’anno precedente. I dati delle principali strutture di distribuzione indicano un incremento delle richieste di aiuto da parte di persone indigenti. La crescita delle richieste si verifica in un solo anno, segnalando un peggioramento della situazione di povertà nella città.
A Parma si aggrava l’emergenza povertà. I dati delle principali mense cittadine che offrono pasti gratuiti agli indigenti evidenziano infatti un incremento significativo delle richieste di aiuto nel giro di un solo anno: sono stati 142.136 i pasti complessivamente forniti nel 2025 (107.000 dalla. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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