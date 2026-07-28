Nel 2025, in Italia sono nati circa 355mila bambini, il numero più basso dal secondo dopoguerra, con un calo del tasso di fecondità che si attesta a 1,14 figli per donna. Questi dati rappresentano un ulteriore decremento rispetto agli anni precedenti e indicano una tendenza alla diminuzione della natalità nel Paese.

La natalità in Italia tocca un nuovo minimo. Nel 2025 sono venuti al mondo appena 355mila bambini, il valore più basso dal secondo dopoguerra, mentre il tasso di fecondità è calato a 1,14 figli per donna. A frenare le famiglie non è la mancanza di desiderio, ma una somma di ostacoli economici, lavorativi e sociali che rende sempre più difficile la scelta di mettere al mondo un figlio nel nostro Paese.Natalità in Italia ai minimi storiciIl quadro emerge dal Dossier Natalità 2026: Volere o Potere, realizzato dalla Fondazione per la Natalità insieme all'Istat e presentato in un evento pubblico. Nel 2025 le nascite si fermano a quota 355mila, un numero mai così basso dal secondo dopoguerra. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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© Scuolalink.it - Natalità in Italia in crisi: il tasso di fecondità nel 2025 scende a 1,14 figli per donna, il minimo dal dopoguerra

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Crollo natalità. Coscia: nel 2025 tasso a 1,12 figli per donna, siamo in piena crisi demografica

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Natalità, nel 2025 solo 355 mila nascite: è il minimo storico dal secondo dopoguerraNel 2025, in Italia sono nati circa 355 mila bambini, un record negativo dal secondo dopoguerra.

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Natalità ancora in calo in Italia: nel 2025 nati solo 355mila bambini, nuovo minimo storico dal dopoguerraNatalità: nel 2025 nati solo 355 mila bambini, nuovo minimo storico dal dopoguerra. Scende anche il tasso di fecondità. tgcom24.mediaset.it