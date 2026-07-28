Napoli due arresti della Polizia a Vicaria | in manette un evaso dai domiciliari e un presunto rapinatore

Da teleclubitalia.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Due uomini sono stati arrestati nel quartiere Vicaria dalla Polizia di Stato. Un 38enne è stato catturato mentre era evaso dai domiciliari, mentre un 37enne è stato fermato in relazione a una rapina. Gli agenti hanno eseguito i controlli nel corso della giornata, portando alla detenzione dei due soggetti. Entrambi sono stati trasferiti in commissariato e sottoposti alle procedure di identificazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Doppio arresto della Polizia di Stato nel quartiere Vicaria, dove nella giornata di ieri gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato hanno fermato due uomini, rispettivamente di 38 e 37 anni, accusati di reati differenti. Il primo ha violato il regime di detenzione domiciliare a cui era ristretto. Il secondo, invece, ha commesso una tentata rapina. Il primo intervento è avvenuto in vico Gabella della Farina, dove i poliziotti hanno notato un 38enne che, alla vista della volante, ha tentato di allontanarsi per sottrarsi al controllo. Gli agenti lo hanno però raggiunto e identificato in pochi istanti. Dagli accertamenti è emerso che l'uomo era sottoposto agli arresti domiciliari e si trovava fuori dalla propria abitazione senza autorizzazione. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

napoli due arresti della polizia a vicaria in manette un evaso dai domiciliari e un presunto rapinatore
© Teleclubitalia.it - Napoli, due arresti della Polizia a Vicaria: in manette un evaso dai domiciliari e un presunto rapinatore
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Napoli, blitz della Polizia nella zona del Cavone. In manette 12 narcos della camorra

Video Napoli, blitz della Polizia nella zona del Cavone. In manette 12 narcos della camorra

Notizie e thread social correlati

Evaso dai domiciliari a Pianura, 37enne arrestato dalla poliziaUn uomo di 37 anni, sottoposto agli arresti domiciliari, si è allontanato dalla propria abitazione a Pianura.

Beccati con la droga fuori dalla casa di un evaso dai domiciliari: tre arrestiNella serata di ieri, i carabinieri hanno fermato due uomini a Mercato San Severino.

Temi più discussi: Bagnoli, maxisequestro di droga durante il concerto: due arresti. Il plauso del SIM Carabinieri - SIM Carabinieri; Braccianti obbligati a turni da 14 ore per 3 euro all’ora: due arresti per caporalato nel Casertano; Truffa del falso carabiniere sventata a Forte dei Marmi: due arresti; In casa oltre due chili di droga, due arresti.

napoli due arresti dellaEvaso dai domiciliari e sorpreso in strada, un altro aggredisce i negozianti durante la rapina: due arresti a NapoliIeri la polizia ha arrestato un uomo di 38 anni per evasione e un uomo di 37 anni per tentata rapina in concorso e lesioni personali. Nel dettaglio, gli agenti del ... ilmattino.it

napoli due arresti dellaNapoli: blitz interforze nei quartieri Mercato e Vasto, arresti e sequestriDue arresti, droga sequestrata e 674 persone identificate ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web