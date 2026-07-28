Due uomini sono stati arrestati nel quartiere Vicaria dalla Polizia di Stato. Un 38enne è stato catturato mentre era evaso dai domiciliari, mentre un 37enne è stato fermato in relazione a una rapina. Gli agenti hanno eseguito i controlli nel corso della giornata, portando alla detenzione dei due soggetti. Entrambi sono stati trasferiti in commissariato e sottoposti alle procedure di identificazione.

Doppio arresto della Polizia di Stato nel quartiere Vicaria, dove nella giornata di ieri gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato hanno fermato due uomini, rispettivamente di 38 e 37 anni, accusati di reati differenti. Il primo ha violato il regime di detenzione domiciliare a cui era ristretto. Il secondo, invece, ha commesso una tentata rapina. Il primo intervento è avvenuto in vico Gabella della Farina, dove i poliziotti hanno notato un 38enne che, alla vista della volante, ha tentato di allontanarsi per sottrarsi al controllo. Gli agenti lo hanno però raggiunto e identificato in pochi istanti. Dagli accertamenti è emerso che l'uomo era sottoposto agli arresti domiciliari e si trovava fuori dalla propria abitazione senza autorizzazione. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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© Teleclubitalia.it - Napoli, due arresti della Polizia a Vicaria: in manette un evaso dai domiciliari e un presunto rapinatore

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Napoli, blitz della Polizia nella zona del Cavone. In manette 12 narcos della camorra

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