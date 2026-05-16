Beccati con la droga fuori dalla casa di un evaso dai domiciliari | tre arresti
Nella serata di ieri, i carabinieri hanno fermato due uomini a Mercato San Severino. I militari hanno trovato con loro alcune dosi di sostanza stupefacente, che sono state sequestrate. I due sono stati immediatamente arrestati con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. Un terzo uomo è stato inoltre fermato e denunciato. Tutti e tre sono stati portati in caserma per ulteriori accertamenti. La vicenda si collega a un episodio di evasione dai domiciliari.
Due uomini, M.D.L e A.I, sono stati arrestati dai carabinieri a Mercato San Severino per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, mentre un terzo uomo, R.G, è finito in manette per evasione dagli arresti domiciliari. Il fattoIn particolare - secondo la ricostruzione della polizia. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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