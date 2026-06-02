Evaso dai domiciliari a Pianura 37enne arrestato dalla polizia

Un uomo di 37 anni, sottoposto agli arresti domiciliari, si è allontanato dalla propria abitazione a Pianura. La polizia ha intercettato e arrestato l’uomo poco dopo l’evasione. L’arresto è stato effettuato sul luogo dell’allontanamento, senza incidenti. La persona è stata portata in caserma per le procedure di rito.

Era sottoposto agli arresti domiciliari, ma si è allontanato dalla sua abitazione. Un 37enne è stato arrestato dalla polizia a Pianura per evasione.È accaduto nella notte appena trascorsa. Gli agenti del commissariato Pianura sono intervenuti nel quartiere dopo una segnalazione arrivata alla sala. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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