Il ministro della Protezione civile ha detto che la Toscana non ha richiesto lo stato di ricostruzione, mentre il presidente della regione ha risposto che lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre. La discussione si è svolta durante un incontro a Firenze il 28 luglio con l’Autorità di bacino del Distretto Appennino Settentrionale. Nessuna decisione ufficiale è stata comunicata in merito alla richiesta di stato di ricostruzione.

Botta e risposta a distanza tra Nello Musumeci, ministro Protezione civile, ed Eugenio Giani, presidente Regione Toscana. (Foto Fb Eugenio Giani) Musumeci a Firenze martedì 28 luglio all’incontro con l’ Autorità di bacino Distretto Appennino Settentrionale. Presenti, tra gli altri, Gaia Checcucci, segretaria generale AdB, Francesca Ferrandino, prefetta di Firenze, Francesca Tonelli, presidente Anbi Liguria, Serena Stefani, vicepresidente Anbi Toscana, Alessandro Capecchi, consigliere regionale Fratelli d’Italia. Musumeci, FdI, ha premesso come la Toscana sia “un territorio particolarmente fragile dal punto di vista del dissesto idrogeologico attraversato da una importante arteria fluviale che è ‘l’Arno”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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© Corrieretoscano.it - Musumeci a Firenze: “Toscana non ha chiesto stato ricostruzione”. Giani: “Siamo in stato emergenza prorogato al 31 dicembre”

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Firenze, Musumeci: Dal 2023 ad oggi la Toscana ha avuto oltre 459 milioni euro

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